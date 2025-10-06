Sharm el Sheik, negoziati su Gaza: Trump preme su Hamas e Netanyahu

Oggi asi svolgono i negoziati di pace sulla crisi di Gaza. Il presidentesi è detto fiducioso: “Mi è stato detto che la prima fase dei negoziati dovrebbe essere completata questa settimana, sto chiedendo a tutti di agire velocemente.: non tollererò ritardi. Sarà annientata se rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza”.

Pressing anche su Benjamin Netanyahu, con Trump che definisce l’accordo come “ottimo per Israele”. Il premier israeliano ha replicato: “Senza il rilascio degli ostaggi il piano non va avanti”.

Hamas ha accusato l’IDF di “continuare a commettere i suoi orribili crimini”.

Intanto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha annunciato che lunedì partirà un volo charter con gli ultimi 15 italiani della Flotilla, tra cui l’attivista barese Tony La Piccirella.