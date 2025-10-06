Francia, Sebastien Lecornu si dimette: il premier più breve della storia a 27 giorni dal mandato

Parigi - Sebastien Lecornu ha rassegnato le, accettate dal presidente, come reso noto dall’Eliseo. Nominato il, Lecornu era finito al centro delle critiche dell’opposizione e della destra dopo aver anticipato parte della composizione del nuovo governo, domenica sera. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la dichiarazione di politica generale all’Assemblea Nazionale. Con soli 27 giorni in carica, Lecornu diventa così il premier con il mandato più breve della storia francese. È prevista una sua dichiarazione ufficiale alle 10:45 da

Reazioni politiche

Dopo le dimissioni, Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, ha chiesto al presidente Macron di sciogliere l’Assemblea Nazionale e convocare nuove elezioni, sostenendo che “non può esserci stabilità senza ritorno alle urne”.

Al contrario, l’ex premier François Bayrou ha invitato al “riserbo” di fronte a una situazione definita “pesante e preoccupante”, rifiutando ulteriori commenti e sottolineando l’importanza di mantenere prudenza in circostanze delicate.