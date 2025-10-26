Lazio batte la Juve 1-0: terza sconfitta consecutiva per i bianconeri

ROMA – Laguidata da Tudor incassa latra campionato e Champions League, allungando la striscia negativa a, perdendo 1-0 contro laall’Olimpico.

I biancocelesti di Sarri giocano una gara attenta e cinica: nel primo tempo il vantaggio arriva con una conclusione da fuori di Basic, che trafigge il portiere bianconero.

Nella ripresa, Tudor prova a cambiare il volto della partita inserendo Kostic, Yildiz e Openda, ma è ancora la Lazio a sfiorare il raddoppio con Isaksen. Nonostante il forcing finale della Juve, il risultato non cambia e la vittoria va ai padroni di casa.