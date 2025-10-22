Riccione, incendio mortale in appartamento: muore 67enne

– Tragico incendio oggi a: il corpo senza vita di una donna di 67 anni,, è stato trovato dai vigili del fuoco dopo oltre un’ora e mezza di intervento. Secondo i primissimi accertamenti, la donna sarebbe deceduta pera causa del fumo. L’appartamento, molto pieno di mobilio, accessori e oggetti vari, potrebbe aver contribuito alla rapida propagazione delle fiamme. L’incendio sembra di, forse causato da una sigaretta mal spenta.

Il rogo è scoppiato intorno alle 12 in pieno centro a Riccione, nel Salotto di viale Ceccarini, al 5° piano di un palazzo all’incrocio con viale Dante, sopra la gioielleria Spadarella. La puzza di bruciato era percepibile a oltre 500 metri di distanza.

I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala e affrontando la fitta coltre di fumo, hanno constatato la morte della donna, unica occupante dell’appartamento. Sul posto anche carabinieri, polizia locale, ambulanza e automedica, mentre i residenti del palazzo sono stati fatti radunare in sicurezza. Le indagini proseguiranno per chiarire con precisione le cause dell’incendio.