Roma celebra l’eccellenza con il Premio Internazionale “Sulle Ali di Pegaso”

All’Hotel Ripa Roma, tra cultura, arte e solidarietà, premiate le personalità che si sono distinte per merito, talento e impegno umano. Una serata di emozioni, arte e riconoscimenti che ha reso omaggio al valore e alla creatività
ROMA – Sabato 18 ottobre 2025, nella raffinata cornice dell’Hotel Ripa Roma, nel cuore di Trastevere, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Internazionale “Sulle Ali di Pegaso”, evento promosso dalla Fondazione Area Cultura e dedicato a chi, nei più diversi ambiti del sapere e dell’arte, si distingue per talento, impegno e capacità di ispirare gli altri.
Il riconoscimento, ispirato al mitico Pegaso, simbolo di libertà, luce e genialità creativa, rappresenta l’idea di un volo verso le vette più alte dello spirito e della conoscenza. Come il cavallo alato, i premiati incarnano la forza di chi sa andare oltre i limiti, affrontando con coraggio e passione le sfide della propria epoca.
La serata, elegante e intensa, è stata condotta dall’attrice e cantautrice Angelica Loredana Anton, presidente della Fondazione Area Cultura, con la regia del prof. Gennaro Ruggiero, presidente del C.I.C.S. Tra gli ospiti, numerose personalità del mondo artistico, culturale, scientifico e istituzionale.
Durante la cena di gala spettacolo, non sono mancati i momenti di intrattenimento musicale con artisti di grande talento: il soprano Dominika Zamara, il musicista Gianfranco Coluccia con la chitarrista Irene Coco, il cantautore Giancarlo Nisi con Martina Corsi, e il violinista e liutaio Gaspare Maniscalco, che hanno regalato al pubblico atmosfere raffinate e coinvolgenti.
Oltre alla musica, spazio anche alla spiritualità e alla cultura con la presentazione del libro “I miracoli di San Charbel” di Homar Iafisco e l’intervento della dr.ssa Paola Toppi, coach di divinazione, sensitiva e presidente dell’Associazione Nefer, che ha condiviso riflessioni sul rapporto tra fede, conoscenza e introspezione.
Durante la cerimonia, sono stati anche consegnati due riconoscimenti rimandati del Premio Internazionale “Colosseo d’Oro 2025”, assegnati all’Ambasciatore Albert Rafael Lopez Moreno, imprenditore e rappresentante dell’OIRD, e al Dr. Gianni Lattanzio, Capo Ufficio Stampa e Segretario Generale dell’ICPE.
Il Premio “Sulle Ali di Pegaso” non è un concorso, ma un riconoscimento al merito e al valore umano, destinato a chi, con la propria opera e dedizione, contribuisce alla crescita culturale, artistica e morale della società.
🏆 Elenco completo dei premiati 2025
Prof. Dr. Mauro Berta – Medico infettivologo, docente universitario
M° Gianfranco Coluccia – Musicista
Marco D’Ippolito – Attore
Amb. Dr. Maurice Cereghini – Counseling energetico, Osservatore ONU OIRD/IHRO
M° Nino Camardo – Pittore
M° Grazia Epifania Campagna – Poetessa
Dr.ssa Patrizia Faiello – Giornalista, collaboratrice radiofonica
M° Homar Iafisco – Hair stylist e scrittore
M° Gaspare Maniscalco – Violinista e liutaio
Alfredo Mariani – Giornalista, conduttore TV
Daniele Mariotto – Giornalista, consulente marketing e comunicazione
Amb. Avv. Francesco Miraglia – Avvocato, Osservatore ONU OIRD/IHRO, scrittore
M° Giancarlo Nisi – Cantautore, musicista
Federica Rinaudo – Giornalista, conduttrice TV e radio
Amb. Avv. Alessandro Scavolini – Avvocato, Osservatore ONU OIRD/IHRO
Dr.ssa Paola Toppi – Tarologa, sensitiva, coach di divinazione, presidente Associazione Nefer
Amb. Dr.ssa Michela Turco – Giornalista, Osservatore ONU OIRD/IHRO
M° Dominika Zamara – Soprano
Martina Corso – Cantante
Irene Coco – Musicista
🎬 Premio alla Memoria
Manolo Bolognini – Produttore cinematografico
(Ritira il premio la figlia Carlotta Bolognini, regista, produttrice e sceneggiatrice)
La serata si è conclusa con un momento conviviale, tra brindisi e una grande torta che raffigurava Pegaso, simbolo della libertà dello spirito e della creatività.
📸 Ufficio stampa: Fondazione Area Cultura
📷 Fotografo ufficiale: Mario Giannini
