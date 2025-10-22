Milano, tragedia a Bruzzano: muore Luciana Ronchi accoltellata dall’ex marito

Milano - Non ce l’ha fatta Luciana Ronchi, 62 anni, accoltellata mercoledì mattina sotto casa in via Grassini, quartiere Bruzzano. Trasportata d’urgenza al Niguarda e sottoposta a un intervento chirurgico, le ferite al collo, all’addome e al torace si sono rivelate fatali.

La polizia locale ha arrestato l’ex marito, Luigi Morcaldi, 62 anni, accusato di omicidio. L’uomo avrebbe atteso la donna sotto casa e l’avrebbe aggredita con un coltello prima di fuggire in scooter, rintracciato poi al Parco Nord grazie all’attivazione temporanea del suo cellulare. L’arma è stata recuperata in un cestino vicino a via Grassini.

La vicenda riporta al centro il tema della violenza sulle donne.