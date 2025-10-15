Italia al lavoro per Gaza mentre Rafah resta chiuso: proseguono le restituzioni dei corpi degli ostaggi

Roma – In seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente, l'ha avviato una strategia coordinata per la gestione delle emergenze e la ricostruzione della, con priorità al sostegno, comunicadopo la riunione di governo.

Intanto il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto non sarà riaperto oggi per gli aiuti e probabilmente resterà chiuso anche domani, chiarisce un funzionario israeliano. La riapertura era stata ipotizzata a seguito dell’accelerazione da parte di Hamas nella restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti.

Tra i corpi restituiti sono stati identificati Uriel Baruch, 35 anni, e Tamir Nimrodi, 19 anni. Il terzo è Eitan Levy, mentre uno dei quattro corpi consegnati ieri non è un ostaggio, ma un civile palestinese di Gaza, secondo fonti della sicurezza israeliana. Hamas ha annunciato che oggi trasferirà in Israele altri quattro corpi; finora il gruppo ha consegnato otto salme su 28.