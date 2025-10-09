Meloni: “Accordo di pace per Gaza, opportunità storica da non sprecare”

Roma - La premier Giorgia Meloni ha commentato con soddisfazione l’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Donald Trump, dopo l’accettazione da parte di Hamas.“È una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate”, ha dichiarato Meloni. La premier ha poi ringraziato il Presidente Trump “per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto” e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – “per i loro sforzi cruciali”.Meloni ha sottolineato che l’accordo e l’intero Piano Trump rappresentano “un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta” ed esortato tutte le parti a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare rapidamente per i passi successivi.Infine, la premier ha assicurato che “l’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”.