Gaza, Trump vede possibilità di pace e ringrazia le famiglie degli ostaggi

Washington - Il presidenteha dichiarato di vedere una "reale possibilità" di raggiungere unin questo momento. In una lettera inviata alle famiglie degli ostaggi, Trump le ha ringraziate per averlo candidato al, assicurando di essere determinato a riportare a casa tutti gli ostaggi e a garantire la, affinché atti simili non si ripetano mai più.

Sull’episodio delle dichiarazioni del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, riguardo al conflitto in Medio Oriente, Papa Leone ha commentato: "Preferisco non commentare ma il cardinale ha espresso l'opinione della Santa Sede", uscendo dalla sede vaticana di Castel Gandolfo.

Intanto, il primo round di colloqui su Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso "in un clima positivo", secondo fonti vicine ai negoziatori di Hamas. I colloqui proseguono oggi a Sharm El-Sheikh, dove è arrivata anche una delegazione israeliana lunedì. È previsto che Israele e Hamas avvieranno colloqui indiretti sui dettagli di una proposta del presidente Trump, relativa a uno scambio di prigionieri e a un cessate il fuoco a lungo termine.