Sassari, Emanuele Ragnedda trasferito in ospedale dopo un possibile tentativo di suicidio in carcere

Sassari - Emanuele Ragnedda, l’imprenditore 41enne arrestato per l’omicidio dinella sua tenuta di Conca Entosa, nelle campagne di Palau, è stato trasferito nella notte all’, ricoverato neldella Asl di Sassari.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato trovato in stato di agitazione all’interno della sua cella nel carcere di Bancali, seduto a terra e con escoriazioni al collo. Immediato il sospetto di un gesto autolesionistico, che ha reso necessario il trasferimento in ospedale per controlli medici e stabilizzazione.

Questa mattina era previsto un incontro con il suo avvocato, Luca Montella, ma l’appuntamento non si è svolto a causa del ricovero. La struttura ospedaliera, specializzata nella gestione di pazienti critici, garantirà le cure necessarie a Ragnedda e valuterà il suo stato psicologico nelle prossime ore.