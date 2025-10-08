Flotilla diretta a Gaza intercettata da Israele: attivisti trasferiti al porto e in attesa di espulsione

Le nove imbarcazioni della nuova Flotilla diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze israeliane a circadalla Striscia. Lo rende noto la, secondo cui “almeno due barche sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte”. L’esercito israeliano, si aggiunge, sta cercando di

Il ministero degli Esteri israeliano ha assicurato che gli attivisti stanno bene: sono stati trasferiti al porto israeliano e saranno espulsi immediatamente. I media israeliani avevano già riferito che le Forze di Difesa israeliane (IDF) erano pronte a intervenire contro la spedizione.

Intanto, fonti a conoscenza delle trattative in corso a Sharm El-Sheikh hanno dichiarato a Channel 12 che le autorità israeliane si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all’inizio della prossima settimana, e che la firma di eventuali accordi è prevista entro il weekend, salvo sorprese.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha sottolineato all’agenzia saudita Al-Arabiya la necessità di “forti garanzie internazionali scritte” per assicurare che Israele adempia ai propri obblighi.

La vicenda resta al centro dell’attenzione internazionale, mentre la comunità globale segue con apprensione l’evolversi della situazione.