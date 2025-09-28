Pavia, nuovo suicidio nel carcere di Torre del Gallo: quattordicesimo dal 2021

– Ancora un dramma nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. Un detenuto di 21 anni, di origine nordafricana, si è tolto la vita oggi nella sua cella.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, il giovane era entrato in carcere da pochi giorni e soffriva di problemi psicologici. Proprio per questo motivo la direzione lo aveva collocato in una sezione dedicata a detenuti in condizioni di fragilità, con una sorveglianza più attenta.

Dinamica del suicidio

Il giovane avrebbe approfittato di un momento di bassa sorveglianza per strangolarsi utilizzando le lenzuola. Nonostante il pronto intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno subito chiamato i soccorsi, il 21enne è deceduto poco dopo il trasporto al Policlinico San Matteo.

Il contesto

Con questo episodio, salgono a quattordici i suicidi registrati a Torre del Gallo dal 2021 a oggi, un dato che riaccende il dibattito sulla gestione della salute mentale all’interno delle carceri italiane e sulle misure di prevenzione dei gesti estremi tra i detenuti più fragili.

Le autorità penitenziarie e sanitarie hanno avviato le consuete indagini interne per ricostruire nel dettaglio le circostanze dell’accaduto, mentre il caso torna a porre l’attenzione sulla necessità di supporto psicologico e misure di sicurezza efficaci nelle sezioni a rischio.