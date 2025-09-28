Pallavolo, Italia ancora campione del mondo: gli azzurri battono la Bulgaria a Manila

Italia Team fb

Manila - L’Italia del volley maschile si conferma sul tetto del mondo. A, nelle Filippine, gli azzurri hanno superato lacon un netto(25-21, 25-17, 17-25, 25-10), conquistando ildopo quello die il quinto della propria storia.

Un trionfo che arriva poche settimane dopo il successo delle azzurre di Julio Velasco, laureatesi campionesse del mondo in Thailandia, rendendo questo 2025 un anno memorabile per la pallavolo italiana.

L’invito del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appresa la notizia, ha invitato la Nazionale maschile al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16, dove riceverà anche la rappresentativa femminile. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”, ha dichiarato il Capo dello Stato, che ha inviato i suoi rallegramenti tramite il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

L’omaggio della Premier Meloni

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso la propria soddisfazione con un messaggio sui social: “Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l’orgoglio di un’Italia che vince!”.

Con questo nuovo trionfo, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi consolidano un ciclo straordinario, riportando la pallavolo italiana maschile al centro della scena internazionale.