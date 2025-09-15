Nuovi retroscena sul presunto killer di Charlie Kirk: video lo mostra vicino al campus ore prima della sparatoria

Emergono nuovi dettagli sul presunto responsabile della morte di, l’attivista di destra e direttore esecutivo di Turning Point USA (TPUSA), ferito gravemente durante un evento alla. Un nuovo video di sorveglianza, pubblicato da, mostra un uomo identificato dal sito comementre si dirige verso il campus poche ore prima della sparatoria.

Il filmato, registrato alle 8:07 del mattino in un quartiere residenziale di Orem, nello Utah, ritrae un uomo snello e dall’aspetto giovanile con un abbigliamento simile a quello che, secondo le autorità, Robinson indossava la mattina dell’attentato: maglietta marrone, berretto nero, pantaloncini chiari e scarpe da ginnastica. Se confermata, sarebbe la prima volta che viene ripreso con questi abiti il giorno della sparatoria; finora l’FBI aveva diffuso solo immagini di lui vestito di nero, riprese alle 11:49, momento in cui presumibilmente ha commesso il crimine. Le autorità indicano che Robinson sarebbe arrivato al campus intorno alle 8:30 a bordo di una Dodge Challenger grigia, suggerendo che stesse pianificando l’attacco fin dalle prime ore della mattina.

Sorveglianza speciale in carcere

Attualmente, Robinson è detenuto sotto sorveglianza speciale mentre le autorità completano una valutazione della sua salute mentale, un processo che potrebbe richiedere diversi giorni. “Continuerà a essere monitorato da personale psichiatrico, medico e di custodia per tutta la durata della detenzione”, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo, sottolineando che il giovane aveva manifestato intenti suicidi dopo che il padre gli aveva consigliato di costituirsi.