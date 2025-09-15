Gaza, tensione altissima: l’IDF prepara l’assalto a Gaza City mentre Doha convoca vertice arabo-musulmano

DOHA - L’ha schierato centinaia di carri armati, mezzi corazzati e bulldozer lungo il confine nord di Gaza in vista della manovra imminente per la conquista di

Si terrà oggi a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani, convocato a seguito dell’attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale del Qatar, in un clima di crescente tensione in Medio Oriente. Il Qatar ha chiesto alla comunità internazionale di sanzionare Israele per i presunti “crimini” e per aver sabotato i negoziati. Gli altri leader arabi hanno espresso solidarietà, mentre l’Egitto ha inviato aerei a sorvegliare la riunione e ha coinvolto anche la Turchia.

Intanto, a Netanyahu, ieri in visita al Muro del Pianto insieme al segretario di Stato Usa Marco Rubio, è arrivato un monito dal presidente Donald Trump: “Il Qatar è nostro grande alleato, Bibi stia attento”. Secondo alcune indiscrezioni, però, ci sarebbe un sostanziale assenso israeliano alle annessioni in Cisgiordania, mentre centinaia di carri armati restano pronti a entrare nella striscia di Gaza.