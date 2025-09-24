Malpensa, sequestrati farmaci e insetticida vietato: 57 litri di prodotti pericolosi bloccati in dogana

Malpensa, 24 settembre 2025 – Intercettati alla dogana dell’aeroporto di Malpensa quasi 2.000 prodotti farmaceutici e 200 flaconi di un potente insetticida, per un totale di oltre 57 litri, pronti a entrare in Italia in violazione delle normative sanitarie. L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I farmaci sequestrati, non tutti autorizzati in Italia, erano destinati al trattamento di patologie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla, lesioni midollari e alla perdita di peso in associazione a diete specifiche.

Particolare attenzione è stata rivolta ai flaconi contenenti diclorvos, un composto vietato nell’Unione Europea dal 2013 per la sua elevata tossicità. L’inalazione, l’ingestione o il contatto cutaneo con questa sostanza può provocare effetti neurologici e neuromuscolari gravi, irritazioni oculari, difficoltà respiratorie e altri sintomi potenzialmente letali.

I prodotti, una volta confermata la loro pericolosità, saranno distrutti. L’operazione testimonia l’attività costante di Guardia di Finanza e Dogane nel prevenire l’ingresso di merci illecite o nocive per la salute pubblica.