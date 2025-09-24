Catanzaro, scontro tra due autobus sulla Ss 106: circa 100 feriti

SIMERI CRICHI – Paura mercoledì mattina sulla, nel comune di Simeri Crichi, dove due autobus si sono scontrati coinvolgendo circa, per lo più studenti pendolari.

Fortunatamente, tutti i passeggeri hanno riportato solo ferite lievi e contusioni. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

Il traffico sulla Ss 106 è stato temporaneamente limitato a una corsia a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona.

Nonostante la gravità dello scontro, fortunatamente si registrano solo feriti lievi, ma l’episodio ha generato grande spavento tra i passeggeri e i residenti.