Catanzaro, scontro tra due autobus sulla Ss 106: circa 100 feriti

SIMERI CRICHI – Paura mercoledì mattina sulla Ss 106, nel comune di Simeri Crichi, dove due autobus si sono scontrati coinvolgendo circa cento persone, per lo più studenti pendolari.
Fortunatamente, tutti i passeggeri hanno riportato solo ferite lievi e contusioni. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.
Il traffico sulla Ss 106 è stato temporaneamente limitato a una corsia a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona.
Nonostante la gravità dello scontro, fortunatamente si registrano solo feriti lievi, ma l’episodio ha generato grande spavento tra i passeggeri e i residenti.
