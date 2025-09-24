Attacchi contro la Global Sumud Flotilla in acque internazionali, missione diretta a Gaza

Nelle prime ore della notte, laè stata presa di mira da ripetuti attacchi mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta. Le imbarcazioni sono state colpite da. Tra le navi coinvolte anche quella su cui viaggia, portavoce italiana della missione. Fortunatamente non risultano feriti.

La spedizione umanitaria, che coinvolge imbarcazioni italiane, inglesi e polacche, è diretta a Gaza. Delia ha sottolineato la gravità dell’episodio: “Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo. È un fatto di assoluta gravità”. La Farnesina è stata allertata e le autorità dei tre Paesi coinvolti seguono la situazione.

Parallelamente, Israele prosegue la sua offensiva di terra a Gaza City. Secondo i media locali, i carri armati sono presenti lungo la strada Shifa, nel quartiere Rimal, a circa 3 chilometri dal centro. Dall’alba, almeno 51 palestinesi sono stati uccisi, di cui 36 a Gaza City, secondo quanto riportato da al-Jazeera.