Dallas, sparatoria in un centro migranti: un morto e due feriti. L’attentatore si toglie la vita

– Attimi di terrore in un centro per migranti di Dallas, dove questa mattina si è verificata una violenta sparatoria. Una persona detenuta nella struttura è morta e altre due sono rimaste ferite, probabilmente in modo grave. L’aggressore, ritenuto il responsabile dell’attacco, si sarebbe tolto la vita.

La dinamica

Secondo quanto riferito dal Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), guidato dalla segretaria Kristi Noem, la polizia è intervenuta intorno alle 7:30 ora locale dopo diverse segnalazioni di colpi d’arma da fuoco presso l’ufficio dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Il sospettato – indicato da alcuni media come un uomo – è stato trovato morto sul tetto di un edificio nelle vicinanze. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile cecchino.

Le reazioni

“Gli attacchi alle forze dell’ordine, in particolare all’ICE, devono cessare. Prego per tutti coloro che sono rimasti feriti in questo attacco e per le loro famiglie”, ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance su X, rispondendo al messaggio della segretaria Noem.

Il direttore ad interim dell’ICE, Todd Lyons, ha confermato alla CNN che le informazioni preliminari indicano la presenza di un tiratore scelto.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e il movente dell’attacco.