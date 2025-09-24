Attacchi contro la Global Sumud Flotilla: allerta in Italia, l’Onu chiede un’indagine

– Nella notte la, la spedizione umanitaria diretta a Gaza, è stata bersaglio di. Secondo quanto riferito dai partecipanti, le imbarcazioni sono state colpite da

Tra le navi danneggiate anche quella su cui viaggiava Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. “Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo”, ha dichiarato. Non risultano feriti, ma la tensione resta altissima.

Attacco a tre Paesi

Ad essere colpite sono state in particolare le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. “È stato come un attacco ai tre Paesi. È un fatto di assoluta gravità, che crea un precedente. Ci auguriamo che la politica intervenga”, hanno sottolineato i responsabili della missione.

L’Onu ha già chiesto un’indagine internazionale per chiarire quanto accaduto.

La reazione politica in Italia

Il caso ha immediatamente avuto risonanza a livello istituzionale. Le opposizioni hanno chiesto che il governo riferisca in Parlamento: dopo gli interventi alla Camera, anche i capigruppo al Senato hanno sollevato la questione in apertura di seduta.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha confermato che domani riferirà in Aula e ha annunciato l’invio della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, già operativa a nord di Creta nell’ambito della missione Mare Sicuro. “Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla – ha detto – ho autorizzato l’intervento immediato della fregata, che si sta dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”.

Gaza sotto assedio

Intanto la situazione a Gaza resta drammatica. Prosegue l’offensiva di terra israeliana su Gaza City: secondo fonti mediche citate dall’agenzia palestinese Wafa, solo dall’alba di oggi 73 civili sarebbero stati uccisi da bombardamenti e colpi di arma da fuoco israeliani nella Striscia.