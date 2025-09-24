Attacchi contro la Global Sumud Flotilla: allerta in Italia, l’Onu chiede un’indagine

Roma, 24 settembre 2025 – Nella notte la Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta a Gaza, è stata bersaglio di ripetuti attacchi in acque internazionali a sud di Creta. Secondo quanto riferito dai partecipanti, le imbarcazioni sono state colpite da bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato.
Tra le navi danneggiate anche quella su cui viaggiava Maria Elena Delia, portavoce italiana della missione. “Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo”, ha dichiarato. Non risultano feriti, ma la tensione resta altissima.
Attacco a tre Paesi
Ad essere colpite sono state in particolare le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. “È stato come un attacco ai tre Paesi. È un fatto di assoluta gravità, che crea un precedente. Ci auguriamo che la politica intervenga”, hanno sottolineato i responsabili della missione.
L’Onu ha già chiesto un’indagine internazionale per chiarire quanto accaduto.
La reazione politica in Italia
Il caso ha immediatamente avuto risonanza a livello istituzionale. Le opposizioni hanno chiesto che il governo riferisca in Parlamento: dopo gli interventi alla Camera, anche i capigruppo al Senato hanno sollevato la questione in apertura di seduta.
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha confermato che domani riferirà in Aula e ha annunciato l’invio della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, già operativa a nord di Creta nell’ambito della missione Mare Sicuro. “Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla – ha detto – ho autorizzato l’intervento immediato della fregata, che si sta dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”.
Gaza sotto assedio
Intanto la situazione a Gaza resta drammatica. Prosegue l’offensiva di terra israeliana su Gaza City: secondo fonti mediche citate dall’agenzia palestinese Wafa, solo dall’alba di oggi 73 civili sarebbero stati uccisi da bombardamenti e colpi di arma da fuoco israeliani nella Striscia.
