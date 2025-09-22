Cremella, incendio devasta cascina: diversi feriti, tra cui un bambino di 4 anni

– Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto una cascina nel centro storico di Cremella, causando numerosi feriti, tra cui due in gravi condizioni e un bambino di soli 4 anni intossicato.

Il rogo

L’incendio è divampato nella notte in via San Giovanni, interessando almeno sette abitazioni e coinvolgendo circa quindici persone. Alcuni inquilini dei piani superiori, nel tentativo di sfuggire alle fiamme, si sono gettati dai balconi. Il bambino è stato trasportato al Niguarda di Milano, mentre due adulti sono ricoverati negli ospedali di Lecco e Monza in condizioni gravi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute dieci squadre dei Vigili del Fuoco con mezzi speciali, tra cui autoscale, autobotti, autopompe e furgoni con bombole e respiratori. Le operazioni di messa in sicurezza continuano, con 25 pompieri ancora attivi. Durante l’intervento, un vigile del fuoco è rimasto ferito.

Sono stati mobilitati anche sanitari dell’Areu e carabinieri. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, con il Nucleo Investigativo Antincendio (NIA) della Direzione regionale del 115 della Lombardia che non esclude il dolo.

L’incendio ha provocato ingenti danni e ha messo in evidenza la prontezza dei soccorsi, evitando una tragedia ancora maggiore.