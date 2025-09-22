Il Consolato Onorario della Slovenia per la Puglia e Molise alla 88^ Fiera del Levante di Bari: relazioni turistiche, economiche e culturali in crescita

Presenza istituzionale di Ferdinando Parente, Console Onorario della Slovenia per la Puglia e Molise, e di Breda Korosec, Ministra Plenipotenziaria per gli Affari Economici dell’Ambasciata slovena a Roma; focus su turismo, ricerca e innovazione, energie rinnovabili, intelligenza artificiale e connessioni mediterranee: la Puglia come ponte naturale per rafforzare i rapporti turistici, economici e culturali

Nel quadro della 88^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante di Bari, la Repubblica di Slovenia conferma la propria presenza con uno spazio espositivo istituzionale, rappresentata dal Console Onorario per la Puglia e Molise, Ferdinando Parente, e dalla Ministra Plenipotenziaria Breda Korosec, responsabile per gli affari economici presso l’Ambasciata di Slovenia a Roma. La partecipazione è considerata strategica per il rafforzamento delle relazioni bilaterali e per l’intensificazione dei rapporti commerciali e culturali, in particolare nei comparti turismo, energia verde, trasformazione digitale/IA e logistica.

Per il Consolato si tratta della seconda presenza ufficiale alla Fiera, occasione per consolidare un dialogo continuo con istituzioni e imprese, ma anche contatti diretti con aziende pugliesi interessate a collaborazioni in ambito turistico, agricolo e tecnologico. Questa presenza rafforza il ruolo del Consolato come punto di riferimento stabile per la creazione di sinergie tra le due realtà e per l’avvio di progetti condivisi di lungo periodo.

Il percorso comune si sviluppa lungo direttrici complementari: dal turismo sostenibile, con itinerari slow e un’attenzione alla qualità dell’accoglienza, alle rinnovabili e alla decarbonizzazione, attraverso filiere green, idrogeno e comunità energetiche; dalla ricerca e innovazione – in particolare sull’intelligenza artificiale, con progetti congiunti – all’agroalimentare e alla trasformazione, che valorizzano i territori pugliesi e sloveni con filiere corte e apertura all’export; fino alla logistica e all’intermodalità, con il potenziamento dei corridoi adriatico–mediterranei e delle connessioni portuali.

La Puglia come crocevia mediterraneo

Quest’anno il tema della Fiera è «Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa», una visione che mette al centro la forza del dialogo e l’importanza degli scambi internazionali, in un momento storico in cui costruire connessioni è più che mai necessario. In questo contesto, la Puglia si conferma un ponte naturale tra Mediterraneo e Balcani: un contesto ideale per nuove sinergie economiche e culturali tra Slovenia e Sud Italia, con ricadute su competitività, sostenibilità e occupazione qualificata. Questo ruolo di cerniera geografica e culturale consente alla regione di proiettarsi come piattaforma privilegiata per scambi commerciali, iniziative di ricerca congiunta e programmi di cooperazione transnazionale, rafforzando la sua vocazione di crocevia mediterraneo e favorendo rapporti più stretti con l’Europa centro-orientale e in particolare con la Slovenia.

«È una presenza che consolida i rapporti tra Slovenia e Italia, e in particolare tra Slovenia e Puglia. La Fiera, alla sua 88ª edizione, ci permette di valorizzare affinità profonde: l’amore per la terra, la cura dell’agricoltura e delle filiere, e sinergie in ricerca tecnologica, energie rinnovabili e intelligenza artificiale. È anche l’occasione per rafforzare un dialogo costante con le istituzioni locali e le imprese, creando le condizioni per una collaborazione sempre più strutturata e proficua», ha dichiarato Ferdinando Parente, Console Onorario della Repubblica di Slovenia per la Puglia e il Molise.

«La Puglia offre opportunità enormi di sviluppo: possiamo trasformare queste sinergie in imprese, progetti, turismo e amicizie che fanno conoscere meglio i nostri popoli e seminano pace», ha aggiunto Parente.

«La Puglia è importante per noi: l’Italia è uno dei principali partner commerciali della Slovenia e vogliamo rafforzare i legami anche con il Mezzogiorno, non solo nel turismo ma anche nell’imprenditorialità. La Fiera del Levante mi ha colpito per lo spirito positivo: crescita e innovazione sono la base per compiere ulteriori progressi nel Mediterraneo. Eventi come questo sono fondamentali perché permettono di avvicinare mondi diversi, ma affini, creare contatti concreti tra imprese e istituzioni e gettare le basi per progetti comuni che abbiano una prospettiva di lungo periodo», ha affermato Breda Korosec, Ministra Plenipotenziaria – Affari economici, Ambasciata di Slovenia a Roma.

«Quest’anno la Slovenia presiede l’iniziativa MED9 e in ottobre è previsto un vertice a Portorose: il Mediterraneo è un’area strategica per la nostra azione», ha concluso Korosec.

Prospettive future

La partecipazione slovena alla Fiera del Levante è un passo concreto verso nuovi progetti congiunti su turismo sostenibile, energie rinnovabili, IA applicata alle filiere produttive e corridoi logistici adriatico–mediterranei. Nei prossimi mesi sono in programma tavoli tematici, la definizione di progetti pilota e un calendario di workshop per l’accesso a strumenti finanziari europei e nazionali.