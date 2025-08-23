New York, bus turistico si ribalta: cinque morti e decine di feriti

NEW YORK - Tragedia sulle strade dello Stato di New York: cinque persone hanno perso la vita venerdì pomeriggio in un incidente che ha coinvolto un bus turistico diretto a New York City. Sul mezzo viaggiavano 54 passeggeri, in gran parte turisti provenienti da Cina, Filippine e India, di ritorno da una visita alle cascate del Niagara.
Secondo quanto riportato da The Buffalo News, la polizia ritiene che l’autista si sia distratto, perdendo il controllo del veicolo e reagendo in modo eccessivo. Il pullman è così uscito di strada e si è ribaltato.
Le cinque vittime erano tutte adulte, mentre i primi resoconti dei media statunitensi che parlavano di un neonato deceduto sono stati smentiti. Molti passeggeri, hanno sottolineato gli agenti, non indossavano la cintura di sicurezza.
Tutti i passeggeri hanno riportato ferite di diversa entità; almeno due di loro sarebbero già stati sottoposti a interventi chirurgici. L’autista è sopravvissuto.
0 Commenti