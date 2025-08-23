New York, bus turistico si ribalta: cinque morti e decine di feriti

NEW YORK - Tragedia sulle strade dello Stato di New York:venerdì pomeriggio in un incidente che ha coinvolto un bus turistico diretto a New York City. Sul mezzo viaggiavano, in gran parte turisti provenienti da, di ritorno da una visita alle

Secondo quanto riportato da The Buffalo News, la polizia ritiene che l’autista si sia distratto, perdendo il controllo del veicolo e reagendo in modo eccessivo. Il pullman è così uscito di strada e si è ribaltato.

Le cinque vittime erano tutte adulte, mentre i primi resoconti dei media statunitensi che parlavano di un neonato deceduto sono stati smentiti. Molti passeggeri, hanno sottolineato gli agenti, non indossavano la cintura di sicurezza.

Tutti i passeggeri hanno riportato ferite di diversa entità; almeno due di loro sarebbero già stati sottoposti a interventi chirurgici. L’autista è sopravvissuto.