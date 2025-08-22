Santa Maria di Sala, muore a 6 anni il bimbo ucraino investito sulle strisce pedonali

– Non ce l’ha fatta il bambino di 6 anni rimasto gravemente ferito mercoledì pomeriggio in un incidente stradale a(Venezia). Il piccolo, che stava attraversando la strada insieme alla madre lungo via Noalese, era stato travolto da un’auto e sbalzato a diversi metri di distanza.

Le sue condizioni erano apparse da subito disperate. Ricoverato all’ospedale di Padova, ieri i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale; in serata è arrivata la notizia del decesso.

Il bimbo, come la mamma rimasta ferita, era un profugo ucraino fuggito dalla guerra e ospitato con altre famiglie in un’ex canonica della zona. La comunità locale si è stretta attorno ai familiari, profondamente colpiti dalla tragedia.

Sull’incidente sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.