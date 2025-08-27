Milano, la cognata di Impagnatiello condannata a risarcire i familiari di Giulia Tramontano

MILANO – Il Tribunale civile ha condannato la cognata di, l’ex barman che nel 2023 ha ucciso la fidanzata incinta, a risarcire i familiari della vittima con(19mila di risarcimento e 5mila di spese legali).

La donna aveva acquistato e intestato l’auto del femminicida poche settimane dopo il delitto, con l’obiettivo – secondo i giudici – di ridurre la consistenza patrimoniale di Impagnatiello ed evitare i risarcimenti alla famiglia Tramontano.

In quell’auto l’assassino aveva nascosto e trasportato il corpo di Giulia.

Il giudice Francesco Pipicelli ha dichiarato la vendita nulla, parlando di “atto compiuto tra parenti consapevoli delle ragioni creditorie”.