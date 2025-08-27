Minneapolis, sparatoria davanti a scuola cattolica: morti due bambini e l’attentatore

(Artiom Photo/Shutterstock)

Minneapolis, 27 agosto 2025 – Dramma nel sud della città: una sparatoria davanti alla Annunciation Catholic School ha provocato la morte di due bambini e dell’autore dell’attacco.

Secondo Fox News, l’uomo è stato neutralizzato dalle forze dell’ordine dopo aver aperto il fuoco mentre gli studenti partecipavano alla messa.

Sul posto sono intervenuti Fbi, polizia statale e locale, oltre a numerose ambulanze.

Il governatore del Minnesota Tim Walz ha dichiarato:

“Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza”.