Lombardia, allerta rossa della Protezione civile per rischio idrogeologico

Milano, 27 agosto 2025 – La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta rossa per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di giovedì 28 agosto sulle aree di Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali.
Previsti livelli di allerta arancione e gialla in altre zone della Lombardia.
L’assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa ha invitato i cittadini alla massima prudenza:
“Ridurre al minimo gli spostamenti nelle aree interessate e attenersi alle indicazioni delle autorità locali”.
