Maltempo su Milano e Lombardia: allerta rossa della Protezione civile per rischio idrogeologico

MILANO – Il maltempo annunciato è arrivato puntuale. Questa mattina Milano e gran parte della Lombardia si sono svegliate sotto un cielo grigio, con pioggia diffusa e un clima decisamente più autunnale che estivo. Le temperature restano miti, tra i 20 e i 22 gradi, ma l’instabilità atmosferica proseguirà per tutta la giornata e anche nella prima parte di venerdì, con possibili temporali intensi e grandinate.La Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta rossa per rischio idrogeologico nelle aree dei Laghi e delle Prealpi Varesine, comprendendo Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali. Sono invece previste allerte arancioni e gialle in altre zone della regione.Il peggioramento del tempo è legato a una profonda depressione formatasi dall’unione tra l’ex ciclone tropicale Erin e una bassa pressione proveniente dall’Islanda. La combinazione sta convogliando intense correnti di aria umida da sud-ovest sulla Lombardia, determinando il marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche.Le autorità raccomandano massima prudenza, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico, e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti della Protezione civile.