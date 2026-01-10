Tragico incidente stradale ad Alessano: morto un 48enne, ferito il figlio di 10 anni

Alessano (Lecce), 10 gennaio 2026 – Una tragedia ha colpito la serata di ieri nel Salento, lungo la strada statale 275, nei pressi di Alessano, dove si è verificato un violento scontro tra una Renault Scenic e una Maserati.
A perdere la vita è stato il conducente della Renault, Giuseppe Turano, un insegnante di 48 anni, deceduto sul colpo a causa dell’impatto. Il veicolo è rimasto gravemente danneggiato, rendendo impossibili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto dalla postazione di Gagliano del Capo.
Ferito, invece, il figlio della vittima, un bambino di 10 anni che viaggiava a bordo della stessa auto. Il minore è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari; le sue condizioni sono al momento sotto stretta osservazione.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per garantire la sicurezza della viabilità, rimasta rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.
