Tragico incidente stradale ad Alessano: morto un 48enne, ferito il figlio di 10 anni

– Una tragedia ha colpito la serata di ieri nel, lungo la, nei pressi di Alessano, dove si è verificato un violento scontro tra unae una

A perdere la vita è stato il conducente della Renault, Giuseppe Turano, un insegnante di 48 anni, deceduto sul colpo a causa dell’impatto. Il veicolo è rimasto gravemente danneggiato, rendendo impossibili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, intervenuto dalla postazione di Gagliano del Capo.

Ferito, invece, il figlio della vittima, un bambino di 10 anni che viaggiava a bordo della stessa auto. Il minore è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari; le sue condizioni sono al momento sotto stretta osservazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per garantire la sicurezza della viabilità, rimasta rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.