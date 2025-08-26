Lago di Como, turista tedesco disperso dopo aver salvato i figli

LECCO – Tragedia sfiorata sul lago di Como, dove un uomo risulta disperso dopo essersi tuffato in acqua per salvare i propri figli. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio sul versante lecchese, di fronte a Dorio.

Secondo una prima ricostruzione, il turista – di nazionalità tedesca – si trovava in barca con la famiglia quando i due bambini sono caduti in acqua. L’uomo non ha esitato a tuffarsi, riuscendo a portarli in salvo, ma è stato inghiottito dalle correnti del lago senza più riemergere.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni turisti presenti sulla spiaggia, che hanno assistito alla scena. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso: in azione i vigili del fuoco con un elicottero, i sommozzatori e un’idroambulanza.

Le ricerche, avviate intorno alle 17, proseguono sia in superficie che sui fondali. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte del salvataggio dei due bambini, che fortunatamente stanno bene.