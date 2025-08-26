Gaza, raid israeliani uccidono cinque membri di una famiglia palestinese

GAZA – Un attacco israeliano a Mawasi al-Qarara, a nord di Khan Younis, ha provocato la morte di cinque membri di una famiglia palestinese: padre, madre e tre bambini, secondo quanto riportato da Al Jazeera.

In un altro raid a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, una persona è stata uccisa e diverse altre sono rimaste ferite.

Le tensioni crescono anche in Israele: con il blocco del traffico verso sud sull’autostrada Ayalon di Tel Aviv, sono iniziate intense proteste in tutto il Paese, a sostegno di un accordo per il recupero degli ostaggi e per porre fine ai combattimenti a Gaza.

Sul fronte internazionale, Donald Trump ha dichiarato che la guerra potrebbe concludersi entro poche settimane. “Penso che entro le prossime due o tre settimane si arriverà a una conclusione positiva e definitiva”, ha affermato il presidente americano dalla Casa Bianca, aggiungendo: “Bisogna farla finita perché tra la fame e tutti gli altri problemi le persone continuano ad essere uccise”.

La situazione resta estremamente critica, con crescenti preoccupazioni per la popolazione civile e per la stabilità regionale.