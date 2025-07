Sud Italia nella morsa del caldo: picchi oltre i 45 gradi, ma nel weekend arriva il sollievo

BERGAMO - Sta per arrivare una nuova, intensa ondata di caldo sulle regioni del Sud Italia. A partire da lunedì, le temperature inizieranno a salire rapidamente, raggiungendo valori estremi, soprattutto in Sicilia, dove si potrebbero superare i 45°C. A lanciare l’allarme è Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com, che però rassicura: “Non durerà a lungo. Già nel prossimo weekend l’aria inizierà a cambiare.”Il responsabile di questa fiammata africana è il solito anticiclone subtropicale, che sta tornando a rafforzarsi sul Mediterraneo. Spinto da masse d’aria caldissima in arrivo dal Nord Africa, porterà con sé un clima torrido, con temperature in quota che sfioreranno i 30°C a circa 1500 metri d’altitudine. Numeri davvero eccezionali per le nostre latitudini, capaci di tradursi in temperature roventi anche al suolo.🌋 Sicilia bollente: previsti picchi da recordIl caldo colpirà tutto il Sud, ma la Sicilia sarà l’epicentro dell’ondata. Le previsioni parlano chiaro:• Fino a 46-47°C nella Piana di Catania• 42-44°C nella zona di Noto• Oltre i 40°C anche nell’entroterra di Enna e CaltanissettaE se ci saranno venti di caduta o condizioni particolarmente favorevoli, non si escludono picchi anche più alti, potenzialmente da record. Ricordiamo che la Sicilia detiene già il primato europeo di temperatura: 48,8°C registrati a Floridia (Siracusa) nell’agosto del 2021.Anche in Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna farà molto caldo, con punte tra i 38 e i 41°C, soprattutto nelle zone interne e lontano dal mare.🌬️ Ma la tregua è vicina: nel weekend torna il frescoFortunatamente, questa ondata di caldo sarà piuttosto breve. Già da mercoledì cominceranno ad arrivare correnti più fresche dal Nord Europa, che faranno calare le temperature gradualmente, prima al Centro-Nord, poi anche al Sud.Il vero cambiamento si sentirà nel weekend, quando le massime potrebbero scendere anche di 10-15 gradi, riportando i termometri sotto i 30°C in molte zone interne del Sud e non oltre i 25-27°C lungo le coste. Un vero e proprio respiro di sollievo dopo giorni di afa.⛈️ Temporali in agguato al NordSituazione molto diversa al Nord Italia, che resterà ai margini dell’ondata calda e sarà interessato invece da correnti più fresche e instabili. Da lunedì si faranno sentire temporali anche forti, con rischio di colpi di vento e grandinate, soprattutto su Alpi, Prealpi e pianure del Nord-Ovest. L’instabilità continuerà anche nei giorni successivi e, tra giovedì e il weekend, potrebbe spostarsi anche al Centro e poi al Sud.Insomma, ci aspettano giorni bollenti al Sud, ma fortunatamente con una svolta già all’orizzonte. Nel frattempo, è fondamentale prestare attenzione a idratazione, orari di esposizione al sole e tutela dei soggetti fragili. E al Nord, occhi al cielo: i temporali potrebbero essere intensi.