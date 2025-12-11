Milano, sequestrato il progetto “Unico-Brera” nel filone urbanistica della maxi inchiesta

Milano - La Guardia di Finanza, su disposizione del gip, ha posto sotto sequestro il progetto immobiliare di lusso “Unico-Brera”, situato in pieno centro storico a Milano, in via Anfiteatro. Il complesso, composto da due edifici rispettivamente di 4 e 11 piani, sorge su un’area rimasta vuota dal 2006, dopo la demolizione di un palazzo settecentesco.

Il provvedimento si inserisce nella maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica milanese, che ipotizza abusi edilizi e falsi nelle procedure autorizzative. In questo filone risultano indagate 27 persone, collegandosi agli sviluppi già emersi in precedenti atti, tra cui l’arresto dell’ex vicepresidente della Commissione Paesaggio Giovanni Oggioni e l’interdittiva a carico dell’architetto Marco Cerri.

Tra le contestazioni al progetto “Unico-Brera” figurano la violazione delle normative urbanistiche, la sottostima degli oneri di urbanizzazione e un presunto aumento illecito delle cubature e dei volumi della torre in fase di realizzazione. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera dinamica e accertare eventuali responsabilità penali.