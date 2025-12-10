Maxi operazione a Palermo: 50 arresti tra mafia e narcotraffico

Palermo – È in corso a Palermo una vasta operazione della Polizia di Stato contro i clan mafiosi e il narcotraffico. Le forze dell’ordine stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 sono stati emessi gli arresti domiciliari, mentre 25 soggetti sono stati fermati. L’inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha consentito di ricostruire i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo sotto la guida del procuratore Maurizio de Lucia, ha visto impegnati oltre 350 agenti della Polizia di Stato, che stanno eseguendo perquisizioni e sequestri in diversi quartieri del capoluogo siciliano.

Le indagini rappresentano un duro colpo ai clan locali, confermando l’impegno della magistratura e delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti nella città di Palermo.