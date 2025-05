Roma, dal 7 all'11 maggio la 18esima edizione de 'La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano' presso il Cinema Barberini

ROMA - Si terrà a Roma dal 7 all'11 maggio, presso il Cinema Barberini, la 18a edizione de La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Punto di riferimento per il cinema iberoamericano in Italia, il Festival anche quest’anno ripropone le sue principali sezioni: La Nueva Ola del Cine Español e La Nueva Ola Latinoamericana, che presentano le migliori opere inedite in Italia provenienti da Spagna e America Latina, in gara per il Premio del Pubblico. Accanto a queste, le sezioni non competitive Perlas, che raccoglie i film più significativi della stagione, e Clásicos, che celebra il grande cinema del passato. Completano il programma il Premio IILA-Cinema, che valorizza i giovani talenti del cinema centro-sudamericano, e Series evento speciale dedicato alle serie tv. - Si terrà a Roma dal 7 all'11 maggio, presso il Cinema Barberini, la 18a edizione de La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, diretto da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori. Punto di riferimento per il cinema iberoamericano in Italia, il Festival anche quest’anno ripropone le sue principali sezioni: La Nueva Ola del Cine Español e La Nueva Ola Latinoamericana, che presentano le migliori opere inedite in Italia provenienti da Spagna e America Latina, in gara per il Premio del Pubblico. Accanto a queste, le sezioni non competitive Perlas, che raccoglie i film più significativi della stagione, e Clásicos, che celebra il grande cinema del passato. Completano il programma il Premio IILA-Cinema, che valorizza i giovani talenti del cinema centro-sudamericano, e Series evento speciale dedicato alle serie tv.





Quest'anno il programma della manifestazione si fa specchio di una realtà in trasformazione, raccontando storie di resistenza, migrazione e identità in bilico tra passato e futuro, e offrendo uno sguardo potente sulle sfide e sulle speranze del mondo iberoamericano.





Ad aprire il festival sarà il film El 47 (Il 47) di Marcel Barrena, vincitore di 5 premi Goya, incluso (ex aequo) quello come miglior film. Ispirato a eventi reali del 1978 a Barcellona, il film racconta il gesto simbolico di un autista che dirottò un autobus per sfidare le autorità e mettere in luce le difficoltà delle periferie. Una storia quanto mai attuale di coraggio e resistenza.





Oltre al film d’apertura, la selezione del cinema spagnolo presenta una varietà di opere capaci di esplorare tematiche sociali e intime con sguardi originali.





Tra questi, Soy Nevenka (Il mio nome è Nevenka) di Icíar Bollaín, a Roma come ospite d’eccezione del festival. Il film racconta la storia vera di Nevenka Fernández, la prima donna in Spagna a denunciare per molestie sessuali un politico, affrontando una dura battaglia giudiziaria e mediatica. Collabora all'anteprima del film Una Nessuna Centomila fondazione italiana dedicata alla prevenzione ed al contrasto della violenza sulle donne.





Gli altri titoli che compongono il programma de La Nueva Ola del Cine Español sono: Volveréis (Ritornerete) di Jonás Trueba, Miglior film europeo all'ultima edizione della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, commedia nostalgica che offre una riflessione profonda sulla famiglia e le relazioni umane; la coproduzione italo-spagnola Casa en flames (Casa in fiamme) di Dani de la Orden, una delle commedie più apprezzate dell’anno; e Tardes de soledad (Pomeriggi di solitudine) di Albert Serra, vincitore come Miglior film all'ultimo Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, che segue il talentuoso torero peruviano Andrés Roca Rey.





La sezione La Nueva Ola Latinoamericana propone cinque acclamatissimi titoli che approdano al Festival dopo un ricco percorso internazionale e concorreranno per il premio Giuria Giovane, composto da una giuria di studenti della "Sapienza Università di Roma".





Grande attesa per il film peruviano Reinas (Regine), accompagnato dalla regista Klaudia Reynicke, un intenso dramma di formazione già presentato al Sundance Film Festival e premiato alla Berlinale e a Locarno, che uscirà nelle sale italiane il 15 maggio con Exit Media.





El ladrón de perros (Ladro di cani), fresco vincitore della Biznaga de Oro come Miglior Film Iberoamericano al 28° Festival di Málaga, è un intenso omaggio al cinema neorealista ambientato a La Paz in Bolivia, e firmato dal regista cileno Vinko Tomičić.





Dal Messico arriva La cocina (La cucina) di Alonso Ruizpalacios, adattamento della pièce teatrale del 1957 The Kitchen di Arnold Wesker, con protagonisti Raúl Briones e Rooney Mara, che racconta una giornata all'interno della cucina del ristorante newyorkese "The Grill", dove lavora una variegata squadra di immigrati latinoamericani e arabi.





L’uruguaiano Agárrame fuerte (Stringimi forte) di Ana Guevara e Leticia Jorge premiato al Tribeca di New York è un film delicato e poetico che attraverso uno sguardo disincantato esplora i legami familiari e il senso di perdita.





Infine Tú me abrasas (Tu mi bruci) del nuovo enfant prodige del cinema argentino indipendente Matías Piñeiro. Presentato nella sezione Encounters alla Berlinale, mette in scena un dialogo tra la poetessa greca Saffo e la ninfa Britomarti, adattando i Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.





La sezione Perlas presenta tre gioielli dell’ultima stagione: Polvo Serán (Saranno polvere) di Carlos Marqués-Marcet, coprodotto dall’italiana Kino, con le straordinarie interpretazioni di Alfredo Castro e Ángela Molina, che si è aggiudicata il Premio Monica Vitti come miglior attrice all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma; The Sleeper. El Caravaggio perdido (Il Caravaggio perduto) di Álvaro Longoria, documentario coprodotto da Fandango che racconta l’affascinante storia del celebre dipinto di Caravaggio, Ecce Homo, a lungo ritenuto perduto e che ha "dormito" per secoli in un semplice salotto a Madrid; Querido trópico (Caro tropico), coproduzione Colombia-Panama di Ana Endara, un delicato ritratto femminile di un'amicizia interclassista che ha come cornice un giardino tropicale.





Grande novità di questa edizione, in collaborazione con Sicilia Queer Filmfest e MYmovies One, è l’apertura al mondo della serialità, con il lancio in anteprima dei primi due episodi di La mesías. La serie spagnola creata da Javier Ambrossi e Javier Calvo, noti come "Los Javis" è un thriller psicologico condito da realismo magico ed elementi religiosi e musicali.





La sezione Clásicos rende omaggio a due capolavori del passato. Il primo, nel suo 40° anniversario, è La historia oficial (La storia ufficiale) di Luis Puenzo, Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 1985, nonché primo argentino della storia a vincere l’Oscar come Miglior Film Straniero: un film fondamentale, pilastro del cinema politico ambientato negli anni dell'ultima dittatura militare argentina.





Il secondo è El día de la bestia (Il giorno della bestia), cult di Álex de la Iglesia che quest’anno spegne 30 candeline: un sorprendente ed esplosivo mix di generi che ha segnato gli anni ’90 con la sua feroce satira sociale, la sua ambientazione apocalittica e la sua musica heavy metal. Il film sarà protagonista della sezione notturna che si terrà presso il Cinema Troisi.





Il programma del Festival è arricchito dalla presentazione di due cortometraggi di assoluto valore: il colombiano Akababuru di Irati Dojura Landa Yagarí, presentato quest’anno alla Berlinale nella sezione GenerationKplus e il costaricano Solo la luna comprenderá di Kim Torres, presentato al Festival di Locarno.





Come ogni anno verrà celebrato anche il Premio IILA-Cinema, il riconoscimento promosso dall'Organizzazione Italo-latinoamericana di Roma e rivolto ai giovani cineasti latinoamericani, con una giuria presieduta da Caterina D’Amico, e composta tra gli altri dai registi Laura Citarella (Trenque Lauquen) e Tommaso Santambrogio (Gli oceani sono i veri continenti).





Dopo l’appuntamento romano di maggio, il festival proseguirà con la sua programmazione itinerante per tutta Italia. Tra le città confermate: Messina (Horcynus fest), Napoli (FOQUS), Messina-Capo Peloro (Torino (cinema Baretti), Padova (cinema Lux), Bergamo (cinema Conca Verde), Trevignano Romano (cinema Palma), Cagliari (cinema Odissea). A queste si aggiunge per la prima volta una tappa speciale a Brescia, dal 17 al 21 settembre presso il Cinema Nuovo Eden.





L’artista Alfredo Palmero si conferma l’autore dell’immagine della locandina della 18a. edizione de La Nueva Ola - Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano.





La Nueva Ola - Festival del cinema spagnolo e latinoamericano è un evento ideato, prodotto e organizzato da EXIT Media e riceve il sostegno dell'Ufficio culturale dell'Ambasciata di Spagna in Italia, Acción Cultural Española, Regione Lazio, IILA - Instituto Italo-Latinoamericano, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes di Roma, la Real Accademia di Spagna a Roma, e il patrocinio delle ambasciate di Bolivia, Colombia, Costa Rica, Messico, Perú, Uruguay.





Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano.