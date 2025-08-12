Milano, investita e uccisa da 4 minorenni. Salvini: "Radere al suolo campo rom"

MILANO - Ha suscitato forti reazioni politiche la notizia dell’investimento mortale a Milano di Cecilia De Astis, 71enne travolta da un’auto rubata guidata, secondo le ricostruzioni, da quattro minorenni di origine Rom, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, rintracciati in un campo nomadi senza documenti.

Tra i primi a intervenire è stato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha denunciato la situazione con toni duri: «Se quanto riportato dai giornali è vero, è pazzesco. Campo Rom da sgomberare subito e radere al suolo, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete?». Salvini ha puntato il dito contro presunti fenomeni di criminalità e illegalità legati agli insediamenti.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha definito la morte «una tragedia che non può restare impunita» e ha parlato di una catena di illegalità e arroganza che non può più essere tollerata.

Dal Comune di Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha replicato criticando l’uso strumentale del caso per finalità politiche: «Trovo vergognoso speculare sulla morte di una persona in circostanze così terribili, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo». Sala ha inoltre ricordato che la città persegue da anni una politica di superamento dei campi Rom, con 24 chiusure negli ultimi 12 anni, sottolineando che le giunte di centrodestra ne avevano chiuso solo una durante il loro mandato.

Sulla stessa linea, Carlo Calenda, leader di Azione, ha risposto a Salvini invitandolo a rivolgersi al Ministro dell’Interno e denunciando la strumentalizzazione politica dell’accaduto.

Dure parole anche da parte di esponenti di Fratelli d’Italia. Riccardo De Corato ha chiesto controlli 24 ore su 24 e sgomberi immediati dei campi Rom, definendo l’incidente una conferma della necessità di un cambio di rotta. De Corato ha ricordato le azioni di sgombero compiute negli anni passati dalle giunte di centrodestra. Anche il deputato Marco Osnato ha criticato le politiche di inclusione del centrosinistra a Milano, ritenendo che abbiano prodotto pochi risultati concreti e invitando a un cambiamento, vista la crescente insicurezza percepita dai cittadini.

Il caso riapre quindi un dibattito acceso sul tema degli insediamenti rom e sulla sicurezza nelle città, con posizioni nettamente divise tra chi chiede rigore e sgomberi e chi invita a non strumentalizzare una tragedia per fini politici.