Zelensky contro l’incontro Trump-Putin: “Decisioni senza l’Ucraina sono decisioni contro la pace”

KYIV – «L'Ucraina è pronta a prendere decisioni concrete che possano portare la pace. Qualsiasi decisione contro di noi, qualsiasi decisione che non coinvolga l'Ucraina, è allo stesso tempo una decisione contro la pace. Non porterà a nulla. Sono decisioni nate morte. Sono decisioni impraticabili. E tutti abbiamo bisogno di una pace vera e autentica. Una pace che la gente rispetti».

Con queste parole, affidate a un videomessaggio pubblicato su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la notizia del vertice previsto per il 15 agosto in Alaska tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

“Non regaleremo la nostra terra ai russi”

Zelensky, intervenendo anche su Telegram, ha ribadito la linea intransigente di Kyiv sulla questione territoriale: «Gli ucraini difendono ciò che è loro. Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto. La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell'Ucraina. Gli ucraini non regaleranno la loro terra all'occupante».

Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, Putin avrebbe presentato all’amministrazione Trump una proposta di cessate il fuoco che includerebbe significative concessioni territoriali da parte di Kiev e il riconoscimento internazionale delle rivendicazioni russe.