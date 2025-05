New York, tragedia sul ponte di Brooklyn: nave scuola messicana si schianta contro la struttura, 2 morti e 17 feriti

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri a New York, quando la nave scuola della Marina messicanaha perso potenza e si è schiantata contro il, causando, di cui. La notizia è stata confermata dal, che ha parlato di “una tragedia inattesa in una serata di festa”.

Secondo quanto dichiarato dal capo delle operazioni speciali della polizia di New York, Wilson Aramboles, la nave – con 277 persone a bordo, per lo più cadetti – stava salpando dal porto di New York quando ha improvvisamente perso potenza nei motori ed è stata trascinata dalla corrente contro uno dei piloni laterali del ponte sul lato di Brooklyn.

“C’è stato panico sulla nave,” ha raccontato all’agenzia AFP Nick Corso, un giovane residente di Brooklyn presente al momento dell’impatto. “Alcuni marinai si sono aggrappati agli alberi che si spezzavano, altri urlavano, sembrava una scena da film.”

La Cuauhtémoc, lunga 90 metri e costruita in Spagna oltre 40 anni fa, si trovava a New York come parte di una crociera di addestramento. Le immagini e i video diffusi sui social mostrano gli alberi della nave alti 43 metri spezzarsi uno dopo l’altro contro la parte inferiore del ponte – che dista 41 metri dal livello dell’East River – tra le grida inorridite dei presenti.

La Marina messicana ha confermato in un comunicato che nessuno dei marinai è caduto in acqua e che a bordo non è stato necessario effettuare salvataggi in mare, ma sono subito intervenuti i soccorritori e il personale medico, che hanno trasportato i feriti negli ospedali della città.

Il Dipartimento dei Trasporti di New York, tramite un aggiornamento su X, ha dichiarato che “non ci sono segni di danni strutturali al ponte di Brooklyn, sebbene le ispezioni siano ancora in corso”. Il ponte, simbolo della città e cruciale collegamento tra Manhattan e Brooklyn, è rimasto chiuso per circa 40 minuti dopo l’incidente.

Nel frattempo, la Marina messicana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta per accertare le cause esatte del guasto tecnico che ha portato al drammatico impatto. Restano ancora molti interrogativi, mentre la comunità messicana e la città di New York piangono le vittime di una tragedia che ha trasformato un momento celebrativo in una serata di dolore.