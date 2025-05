Papa Leone XIV: “Scelto senza merito, vengo a voi come fratello”. Iniziato ufficialmente il pontificato tra applausi, commozione e appelli all’unità

– Con parole semplici ma cariche di significato,ha dato ufficialmente inizio al suo pontificato, celebrando questa mattina la solenne, davanti a una folla die alla presenza di

“Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia”, ha detto il Pontefice all’inizio dell’omelia, suscitando un applauso spontaneo e commosso da parte dei presenti. “Amore e unità: queste sono le due dimensioni della missione affidata a Pietro da Gesù”, ha poi sottolineato, delineando fin da subito la cifra pastorale del suo pontificato.

Il rito è iniziato all’interno della basilica di San Pietro, con la visita alla tomba dell’apostolo Pietro. Da lì, il neoeletto Pontefice ha guidato la processione verso la piazza, dove si è tenuta la celebrazione eucaristica. Momenti di intensa emozione si sono registrati nel momento in cui Papa Leone XIV ha indossato l’anello del Pescatore, simbolo della sua nuova missione: il Papa ha alzato lo sguardo al cielo e trattenuto a fatica le lacrime, guardando più volte l’anello, visibilmente commosso.

La città eterna, blindata per motivi di sicurezza, ha ospitato numerosi capi di Stato e personalità internazionali: tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, per la Federazione Russa, la ministra della Cultura Olga Liubimova, già presente in città per i funerali del predecessore.

Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha voluto lanciare un forte messaggio di fraternità e pace, offrendo la Santa Sede come luogo di dialogo e mediazione internazionale. Un richiamo che ha trovato eco anche nei ringraziamenti di Meloni, che ha lodato l’impegno del Pontefice nel voler essere “tessitore di pace” in tempi complessi.

Con l’inizio ufficiale del pontificato, il mondo cattolico guarda ora con speranza al nuovo vescovo di Roma, che ha scelto di iniziare il suo cammino con umiltà, dedizione e un forte invito alla riconciliazione.