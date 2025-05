Milano celebra Eleonora Duse, arriva la 'Settimana Dusiana'

"Duse Centenario – In viaggio con Eleonora Duse" 11 – 16 giugno 2025 Spazio Ex Fornace – Alzaia Naviglio Pavese, 16 – Milano. Eventi no stop dalle 10:00 alle 19:00 – Ingresso libero. Conduce: Stefania Romito Con il patrocinio del Comune di Milano – Municipio 6





MILANO - Dal cuore culturale di Milano prende vita uno degli eventi più intensi e raffinati del panorama artistico italiano: la Settimana Dusiana, fulcro del Progetto Scientifico Internazionale "Duse Centenario – In viaggio con Eleonora Duse", realizzato in onore del centenario della scomparsa della leggendaria attrice, curato dalla giornalista e scrittrice Stefania Romito, Presidente dell’Associazione culturale "Ophelia’s friends Cultural Projects" e membro del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Eleonora Duse, istituito dal Ministero della Cultura.





L’iniziativa offre al pubblico un’occasione irripetibile: l’esposizione in anteprima mondiale di cimeli dusiani inediti, provenienti dalla Raccolta Museale Privata "La Camelia Collezioni" di Vigevano, curata da Maria Luisa Siviero e dalla figlia Alessandra Restelli. Si tratta di un patrimonio storico-artistico di inestimabile valore, che racconta la vita privata e pubblica della Duse attraverso oggetti abiti d’epoca (personali e di scena) e accessori, mai mostrati al pubblico prima d’ora.





A rendere ancora più preziosa questa celebrazione è la presenza di ospiti eccezionali, protagonisti della cultura, dello spettacolo e del giornalismo italiani, ognuno dei quali renderà un personale tributo alla figura di Eleonora Duse. Tra questi spiccano:

Enrico Beruschi: attore, comico e cabarettista amatissimo dal pubblico italiano. Noto volto della televisione, ha calcato anche le scene teatrali e liriche, dimostrando la sua straordinaria versatilità artistica.

Lorenzo Beccati: autore televisivo di successo, voce storica del Gabibbo e penna di numerosi programmi Mediaset, è anche scrittore raffinato di romanzi noir e storici.

Silvia Annichiarico: attrice cinematografica e televisiva, conduttrice radiofonica e cantante, volto e voce inconfondibili, già storica collaboratrice di Radio RTL 102,5 e protagonista di trasmissioni iconiche del piccolo schermo.

Gabriella Mancini: giornalista sportiva de La Gazzetta dello Sport e di Vivimilano, scrittrice e conduttrice, attiva nella promozione del binomio cultura-sport e delle pari opportunità nel mondo atletico.

Gilberto Ziglioli: chitarrista, paroliere e compositore, raffinato musicista legato alla canzone d’autore italiana.

Massimo Emanuelli: docente, giornalista e speaker radiofonico, esperto di storia della radio e della televisione italiana, grande divulgatore culturale.

Laura Marinaro: giornalista investigativa e autrice specializzata in crime, firma di cronaca giudiziaria, impegnata nella divulgazione di temi delicati e complessi con rigore e passione.

Albina Perri: scrittrice, giornalista e direttrice del celebre settimanale Giallo, profonda conoscitrice del noir e della cronaca nera italiana.





Momenti di ricordo





Due gli appuntamenti particolarmente toccanti in programma: un omaggio ad Alessandro Quasimodo, recentemente scomparso (attore, regista e figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo, raffinato interprete della poesia italiana); un ricordo speciale dello scrittore Andrea G. Pinketts, indimenticabile maestro del noir italiano (icona della Milano bohémien, scomparso nel 2018).





Degustazioni e incontri





Ogni giorno il pubblico potrà godere della degustazione del Vino Duse Centenario "Brandisio in Rosa", prodotto dall’Azienda vitivinicola di Oreste Tombolini (Carosino, Taranto) dedicato al Progetto "Duse Centenario" per omaggiare l’eleganza e il talento creativo della Divina. E ancora: talk letterari, presentazioni, performance liriche e teatrali, confronti culturali.

Tra i numerosi protagonisti delle giornate: Silvia Pepe, Corrado Coccia, Giovanni Mondini, Federico Aicardi, Michela Minini, Tiziana Coppola, Amalia Mancini, Paola Mattioli, Marvi Del Pozzo, Monica Becco, Marcella Pera, Miriam Macchioni, Maria Teresa Tedde, Teodolinda Rosica, Giovanna Masci.

A condurre e coordinare gli incontri sarà Stefania Romito, scrittrice, giornalista e curatrice del Progetto Scientifico Internazionale "Duse Centenario", affiancata da un prestigioso comitato di saggisti: Luca Siniscalco (docente e saggista), Rosella Maspero (Presidente Associazione "Verso un Nuovo Rinascimento APS"), Davide Foschi (artista, Vicepresidente dell’Associazione Verso un Nuovo Rinascimento APS), Lorena Silvia Sambruna (poetessa e scrittrice), Maria Cristina Cantàfora (scrittrice e saggista).





Enti proponenti:





Associazione culturale "Ophelia’s Friends Cultural Projects"

Associazione culturale "Verso un Nuovo Rinascimento APS"





Saggisti "Duse centenario" (in ordine alfabetico):





Maria Cristina Cantàfora, Lidia Caputo, Tiziana Coppola, Anna D’Andrea, Marvi del Pozzo, Emilio Filieri, Davide Foschi, Paolo Jachia, Arian Kallço e Jorida Tollkuçi, Rosella Maspero, Antonella Monaco, Stefania Romito, Simone Saccomani, Lorena Silvia Sambruna, Pino Sassano, Luca Siniscalco, Maria Luisa Siviero e Alessandra Restelli, Larissa Yudina. Con disegni di Ylenia Paladino e opere pittoriche di Angelo Lupi Tarantino.





Partner gemellati:





Comunità Montana Valli del Verbano (che comprende più di 30 comuni), Publierre Communication. Mondadori Milano (Bookstore), La Camelia Collezioni di Vigevano, Biblioteka Publike "Thimi Mitko" Korçë (Albania), Luino TV, OraQuadra.info Magazine, Associazione culturale "ApertaMente", Apsec – Promozione Scienza Educazione e Cultura, Il Pianeta della Danza di Isabella Sisca, Studio Scopelliti – Ugolini, Associazione della Tuscia, Associazione culturale "…incostieraAmalfitana.it", Bobino di Milano, VerbumlandiArt APS, La Casa delle Culture di Cosenza, Stravinsky Russkie Motivi, CinqueW News, Università UniTreEdu, Castello di Piea d’Asti, Università Privata Popolare The Infinite Rose.





PROGRAMMA SETTIMANA DUSIANA

"Duse Centenario - In viaggio con Eleonora Duse"

(con date, orari e ospiti)





Mercoledì 11 giugno





Spazio Ex Fornace – Alzaia Naviglio Pavese 16, Milano

Conduce: Stefania Romito

10:00 – Conferenza Stampa

11:00 – Inaugurazione Esposizione Cimeli Dusiani Inediti

12:30 – Degustazione Vino “Duse Centenario – Brandisio in Rosa”

16:00 – Intervento di Massimo Emanuelli (docente, giornalista e speaker radiofonico)

16:30 – Intervento di Silvia Annichiarico (attrice, conduttrice radiofonica, cantante) con Gabriella Mancini (giornalista "Gazzetta dello Sport" e "Vivimilano") e Gilberto Ziglioli (chitarrista, paroliere, compositore)

18:30 – Tavola rotonda: "Duse Centenario" con Stefania Romito e i saggisti: Luca Siniscalco, Davide Foschi, Rosella Maspero, Lorena Sambruna, Maria Cristina Cantàfora





Giovedì 12 giugno





10:30 – Performance di Silvia Pepe (cantante lirica)

11:00 – Intervento di Enrico Beruschi (attore, comico, cabarettista e attore lirico)

12:30 – Degustazione Vino "Duse Centenario – Brandisio in Rosa"

18:30 – Tavola rotonda: "Duse Centenario" con Stefania Romito e i saggisti: Luca Siniscalco, Davide Foschi, Rosella Maspero, Lorena Sambruna, Maria Cristina Cantàfora





Venerdì 13 giugno





11:00 – Intervento di Corrado Coccia (cantautore)

11:30 – Intervento di Giovanni Mondini (poeta)

12:30 – Degustazione Vino "Duse Centenario – Brandisio in Rosa"

15:00 – Intervento di Federico Aicardi (cantautore)

16:00 – Intervento di Michela Minini (scrittrice e poetessa)

18:00 – Tavola rotonda: "Duse Centenario" con Stefania Romito e i saggisti: Luca Siniscalco, Davide Foschi, Rosella Maspero, Lorena Sambruna, Maria Cristina Cantàfora

18:30 – Incontro con Lorenzo Beccati (autore televisivo, scrittore)





Sabato 14 giugno





11:00 – Intervento di Laura Marinaro (giornalista investigativa e crime)

11:30 – Intervento di Albina Perri (scrittrice, direttrice di "Giallo" e di "Vivimilano")

12:00 – Intervento di Tiziana Coppola (scrittrice, imprenditrice)

12:30 – Degustazione Vino "Duse Centenario – Brandisio in Rosa"

15:00 – Ricordo in memoria di Andrea G. Pinketts

15:30 – Ricordo dello scrittore Alessandro Quasimodo

18:30 – Tavola rotonda: "Duse Centenario" con Stefania Romito e i saggisti: Luca Siniscalco, Davide Foschi, Rosella Maspero, Lorena Sambruna, Maria Cristina Cantàfora





Domenica 15 giugno





12:00 – Intervento di Amalia Mancini (giornalista, scrittrice)

12:30 – Degustazione Vino "Duse Centenario – Brandisio in Rosa"

14:30 – Intervento di Paola Mattioli (autrice Nuovo Rinascimento)

15:00 – Intervento di Marvi Del Pozzo (poetessa e scrittrice)

15:30 – Intervento di Monica Becco (scrittrice)

16:00 – Intervento di Marcella Pera (scrittrice)

16:30 – Intervento di Miriam Macchioni (autrice Nuovo Rinascimento)

17:00 – Intervento di Maria Teresa Tedde (autrice Nuovo Rinascimento)

17:30 – Intervento di Teodolinda Rosica (autrice Nuovo Rinascimento)

18:00 – Intervento di Giovanna Masci (autrice Nuovo Rinascimento)

18:30 – Tavola rotonda: "Duse Centenario" con Stefania Romito e i saggisti: Luca Siniscalco, Davide Foschi, Rosella Maspero, Lorena Sambruna, Maria Cristina Cantàfora





Lunedì 16 giugno - chiusura





12:30 – Degustazione Vino "Duse Centenario – Brandisio in Rosa"

18:00 – Declamazione vincitori "Duse Contest"

18:30 – Tavola rotonda: "Duse Centenario" con Stefania Romito e i saggisti: Luca Siniscalco, Davide Foschi, Rosella Maspero, Lorena Sambruna, Maria Cristina Cantàfora

19:00 – Chiusura ufficiale dell’Esposizione Cimeli Dusiani Inediti