Roma, furto nella villa della vedova di Domenico Modugno sull’Appia Antica

Furto nella residenza della vedova di Domenico Modugno, situata lungo la storica via Appia Antica a Roma. I ladri hanno colpito approfittando dell’assenza della proprietaria, riuscendo a entrare nella villa dopo aver forzato una porta-finestra.Una volta all’interno, i malviventi hanno asportato una cassaforte contenente oggetti di valore e beni personali, il cui contenuto è ancora in fase di quantificazione. A scoprire il colpo è stato il custode dell’abitazione, che ha immediatamente lanciato l’allarme contattando il 112.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto. Al momento, gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area e raccogliendo eventuali testimonianze utili a ricostruire la dinamica e identificare i colpevoli.L’abitazione, appartenente alla famiglia dell’indimenticato cantautore, si trova in una zona residenziale di pregio, spesso presa di mira da ladri proprio per la presenza di ville storiche e dimore isolate.