Elezioni amministrative, chiusi i seggi: Ravenna e Genova verso il centrosinistra, ballottaggi a Taranto e Matera

Secondo le prime proiezioni, Ravenna e Genova si avviano verso una vittoria del centrosinistra già al primo turno, evitando così il ricorso al ballottaggio. Situazione più incerta invece a Taranto e Matera, dove la frammentazione del voto e la concorrenza serrata tra i candidati lasciano prevedere un secondo turno tra due settimane.

Affluenza stabile

Il dato relativo all’affluenza si mantiene in linea con quello registrato nella scorsa tornata amministrativa, segnalando un coinvolgimento elettorale costante nei territori interessati, seppur in un contesto generale di calo della partecipazione rispetto al passato.

Nelle prossime ore si attendono i risultati definitivi e le eventuali conferme o smentite delle proiezioni. In caso di ballottaggio, si tornerà al voto domenica 9 e lunedì 10 giugno, quando si decideranno i nuovi sindaci nelle città in cui nessun candidato avrà superato la soglia del 50% più uno dei voti.

L'attenzione resta alta in particolare su Taranto, città simbolo per il suo peso industriale e ambientale, e su Genova, città chiave per gli equilibri politici del centrosinistra a livello nazionale.