The Aperigala e Lastrucci illuminano Firenze tra moda, arte e bellezza

Un evento esclusivo a Firenze ha celebrato il Made in Italy tra moda, arte, bellezza e ospiti d’eccezione, e la pura eleganza degli abiti Black and White di Eleonora Lastrucci





FIRENZE – A Firenze l’11 aprile scorso si è tenuto The Aperigala, un evento speciale in cui l’eleganza si è fatta racconto, attraversando gli spazi senza tempo dell’Hotel Il Tornabuoni. Un appuntamento Excellence Magazine, che ha celebrato il Made in Italy in tutte le sue espressioni, tra moda, stile, accoglienza e arte del vivere.





La stilista Eleonora Lastrucci protagonista con una visione cromatica sofisticata





La stilista Eleonora Lastrucci per l’evento ha vestito le sue modelle con una raffinata selezione di creazioni preziose e scintillanti: abiti in bianco luminoso e nero profondo, due anime della femminilità, opposte ma complementari. Le modelle, eleganti e sicure, hanno attraversato la boutique e la terrazza con grazia e consapevolezza, trasformando ogni ambiente in un frammento visivo di pura bellezza.

Il bianco ha evocato luce, essenzialità e poesia; il nero, carattere, seduzione e profondità. Due tonalità senza tempo cucite in forme che parlano il linguaggio della couture più autentica: quella che nasce da una visione precisa, da un’estetica raffinata e da una profonda conoscenza della tradizione sartoriale.





Testimonial, sapori e bellezza Made in Italy





A impreziosire la serata, la presenza di tanti ospiti d’eccezione: James e Louise Ferragamo, esponenti della celebre maison Ferragamo; Andrea Paris, illusionista e intrattenitore carismatico; Kelly Joyce, da Tale&Quale Show di Rai 1; Daria Davidoff, soprano; Fabrizio Paoletti Guitars, creatore di chitarre artigianali apprezzate dai più noti musicisti del mondo; Vania Della Bidia, volto noto della scena culturale e televisiva; e Cesarina Ferruzzi, elegante e raffinata. Ognuno di loro ha contribuito, con il proprio stile e la propria energia, a creare un’atmosfera ricca di fascino e condivisione.

A completare l’esperienza, un aperitivo d’autore firmato dal catering dell’Hotel Il Tornabuoni, che ha proposto un percorso enogastronomico all’altezza dell’eleganza della serata. I calici si sono riempiti dei vini selezionati da Agricola Ludus, protagonisti di una degustazione raffinata, mentre nell’aria si diffondevano le essenze de I Profumi del Marmo, che hanno aggiunto un tocco sensoriale.





Il team dietro le quinte





Determinanti per l’equilibrio visivo e stilistico della serata, i professionisti della bellezza: Silvia Gerzeli, Lisa Pascucci, Chiara Nepi, Giulia Bertini e Laura Gjinesha per il make-up, e Academia Florence per l’hairstyling, che hanno valorizzato ogni volto con cura e armonia.

Il racconto per immagini dell’evento è stato affidato agli sguardi sensibili di Carlotta Tortorelli, Stefano Marinari e Andrea Ruggeri, che hanno saputo cogliere dettagli, emozioni e l’equilibrio estetico dell’intera serata.

Il direttore dell’Hotel Il Tornabuoni, Marco Del Lama ha gestito l’ospitalità in modo impeccabile, grazie ad una visione condivisa che ha reso possibile un evento di grande portata.

A fare da colonna sonora il sound raffinato della VIP Guest DJ Trizza, che ha accompagnato ogni momento con discrezione, stile e un ritmo perfettamente in sintonia con l’atmosfera.





Un’esperienza che lascia il segno





The Aperigala – Excellence Night si è confermato un format capace di fondere mondi diversi in un’unica esperienza, tra moda, arte, gusto e relazioni.

Una serata che non è solo un evento, ma un invito a vivere, con eleganza e intensità, tutto ciò che il Made in Italy può raccontare.