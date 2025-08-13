Milano, identificati i quattro minorenni alla guida dell’auto che ha ucciso Cecilia De Astis. Scontro politico tra Salvini e Sala

MILANO - Sono stati rintracciati dalla Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi – tutti minorenni, con un’età compresa tra gli 11 e i 13 anni – che ieri si trovavano a bordo dell’auto rubata con cui è stata investita e uccisa Cecilia De Astis, 71 anni, mentre camminava in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.Secondo le ricostruzioni, al volante ci sarebbe stato un tredicenne; tra gli altri occupanti del veicolo figurano due fratelli e una bambina, la più giovane del gruppo. Dopo l’incidente, i quattro erano fuggiti e sono stati successivamente trovati in un accampamento di nomadi in via Salvanesco, alla periferia sud di Milano.La vettura risultava rubata e, data la giovane età dei ragazzi, nessuno di loro è imputabile: in Italia la capacità di intendere e volere necessaria per rispondere penalmente di un reato si presume solo a partire dai 14 anni. Il fascicolo è ora nelle mani della Procura per i minorenni.Le reazioni politicheIl caso ha immediatamente acceso il dibattito politico. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato:“Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni Rom. Pare di neanche dieci anni! Se quanto riportato fosse vero, sarebbe pazzesco. Campo Rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze. Pseudo-genitori da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete?”.A stretto giro è arrivata la replica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala:“Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo. Per quanto riguarda gli insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell’ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero dell’Interno. Il Comune da anni persegue una politica di superamento”.Sala ha poi ricordato i dati sulle chiusure dei campi rom effettuate dall’amministrazione comunale: “Dal 2013 al 2024, le giunte di centrosinistra hanno chiuso 24 campi – 4 autorizzati e 20 irregolari – mentre le giunte di centrodestra, quando erano al governo della città, ne hanno chiuso soltanto uno”.