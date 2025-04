Hiop accanto a Contact Italia (Gruppo Eredi Maggi) per rendere l’impiantistica industriale più efficiente grazie ai dati

MILANO - Fornire alle aziende una tecnologia potente e scalabile per dare valore ai propri dati. Questo è l’obiettivo di Hiop, startup deeptech con una piattaforma che consente di semplificare la creazione di infrastrutture dati, abilitando analisi avanzate e applicazioni di intelligenza artificiale. La tecnologia Hiop è stata messa a disposizione anche di Contact Italia, azienda parte del Gruppo Eredi Maggi, specializzata nella progettazione di componenti per la distribuzione e la connessione elettrica e soluzioni per il montaggio per impianti fotovoltaici. - Fornire alle aziende una tecnologia potente e scalabile per dare valore ai propri dati. Questo è l’obiettivo di Hiop, startup deeptech con una piattaforma che consente di semplificare la creazione di infrastrutture dati, abilitando analisi avanzate e applicazioni di intelligenza artificiale. La tecnologia Hiop è stata messa a disposizione anche di Contact Italia, azienda parte del Gruppo Eredi Maggi, specializzata nella progettazione di componenti per la distribuzione e la connessione elettrica e soluzioni per il montaggio per impianti fotovoltaici.





Con una rete di 19 società, il Gruppo Eredi Maggi gestisce progetti complessi che spaziano dai grandi impianti industriali ai parchi fotovoltaici. Per il Gruppo, da sempre attento all’innovazione, la fruibilità delle informazioni aziendali rappresenta un obiettivo significativo per la crescita e l’efficienza operativa.





Tuttavia, per un’azienda che produce ogni giorno una vasta quantità di dati relativi a vendite, consumi e performance, la sfida principale è raccogliere questi valori da fonti eterogenee e frammentate per prendere decisioni tempestive e ben informate.





Con la tecnologia Hiop, Contact Italia è riuscita in poco meno di un anno ad unificare e automatizzare interamente i flussi dati che alimentano un avanzato sistema di business intelligence a supporto del controllo di gestione e dei processi decisionali.





L’azienda ora può monitorare in modo intuitivo, costante e immediato indicatori chiave come ricavi, margini e dinamiche di vendita, e rispondere tempestivamente a sfide e opportunità del mercato. Ad esempio, se un prodotto non sta raggiungendo gli obiettivi di vendita, aver accesso a queste informazioni utili consente di attuare strategie correttive in tempo reale, permettendo all’organizzazione di migliorare l’efficienza e ottimizzare la sua offerta.





Inoltre, la tecnologia sviluppata consente all’azienda di ottenere una visione chiara e approfondita delle proprie performance aziendali. Così gli approfondimenti a livello dei singoli clienti e degli articoli consentono di identificare le aree di miglioramento in termini di margini e vendite, evidenziando non solo i prodotti e i clienti più redditizi, ma anche quelli con margini in calo, consentendo azioni mirate per ottimizzare il portafoglio clienti e correggere inefficienze. Mentre l'analisi geografica avanzata permette di adattare le strategie aziendali alle opportunità regionali, per massimizzare i ricavi nelle diverse aree di mercato.





Un ulteriore strumento innovativo ora a disposizione di Contact Italia è il simulatore di budget interattivo, che consente di valutare scenari futuri, analizzando l’impatto di variabili come tassi di crescita e vendite specifiche. Questo strumento è fondamentale per rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione, consentendo all’azienda di pianificare le proprie attività con maggiore precisione e proattività.





"Grazie ad Hiop, abbiamo intrapreso un percorso di innovazione e trasformazione digitale che ci consente di affrontare con successo le sfide legate alla gestione e all’analisi dei dati, ottimizzando la gestione delle risorse e incrementando il valore complessivo della nostra attività" dichiara Pietro Maggi, CEO di Contact Italia "L’analisi dei margini giornalieri ha avuto un impatto molto rilevante sull’ottimizzazione del budget delle nostre attività commerciali, garantendo un livello di precisione senza precedenti, così come l’efficienza delle rotazioni, sia lato cliente che lato magazzino, è migliorata sensibilmente".





Grazie ai risultati ottenuti in meno di 12 mesi, il Gruppo Eredi Maggi ha recentemente adottato la soluzione anche per Secsun, azienda fornitrice di quadri elettrici e pannelli fotovoltaici di energia elettrica. L'infrastruttura è stata infatti progettata da Hiop per essere replicabile, garantendo alle società del Gruppo uniformità e facilità di estensione del sistema a nuovi progetti di integrazione dati e data science.





"La nostra tecnologia non solo automatizza i flussi di dati, ma rende le informazioni immediatamente fruibili per decisioni strategiche data-driven. Siamo orgogliosi di supportare un player strategico nel settore dell’impiantistica industriale come il Gruppo Eredi Maggi. Questo progetto dimostra come l’integrazione strategica dei dati possano non solo rendere più efficienti i processi aziendali, ma anche contribuire alla crescita sostenibile e migliorare la competitività" afferma Giacomo Barone, CEO & Co-Founder di Hiop.