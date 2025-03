Papa Francesco: la sua voce torna con un audio dal Gemelli

Quanto all'evoluzione del quadro clinico di Papa Francesco, si dovrà attendere la giornata di sabato 8 marzo e non quella odierna, forse per lasciare spazio ad un punto stampa che manca dal 21 febbraio e nel quale poter chiedere lumi ai medici sulle reali ed effettive condizioni di salute del Santo Padre. Con la diffusione di questo ringraziamento in spagnolo, la Santa Sede ha compensato all'assenza di un saluto "in presenza" dalla finestra del decimo piano del Gemelli e/o di una foto che documenti lo stato di salute di Papa Francesco. Ciò per smentire chi sostiene che il Pontefice sia morto da qualche giorno e che si stia aspettando il momento opportuno per annunciare il suo decesso.

Sottile e affaticata. E' la voce di Papa Francesco, che è tornato a parlare dopo 21 giorni dal suo ricovero al Gemelli in Roma, con un audio messaggio trasmesso in concomitanza con il consueto Rosario recitato in Piazza San Pietro nella serata di giovedì 6 marzo 2025. Versando in condizioni stabili, come riferito nel Bollettino della Sala stampa vaticana diramato ieri sera, il Santo Padre ha voluto "ringraziare di vero cuore" quanti hanno pregato per la sua salute.