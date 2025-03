'mareMMMa, la Natura del vino': edizione da record con 592 vini in degustazione

Maremma, Montecucco e Morellino di Scansano, il 10 marzo, ospitano gli operatori del settore e gli appassionati ad Alberese





GROSSETO - Appuntamento il 10 marzo con la sesta edizione di "mareMMMa, la Natura del vino", aspettative molto alte per quella che è diventata negli anni la più grande selezione di etichette del territorio: 124 aziende per un totale di 592 vini. L'evento, che consente agli operatori di degustare un ampissimo e completo ventaglio di referenze di tutte le DOC e DOCG della Maremma Toscana - Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano - si svolgerà nella tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia ad Alberese, in provincia di Grosseto. Per la prima volta i produttori – che partecipano con sempre più entusiasmo – saranno presentati in base all'ubicazione del vigneto, raggruppati quindi per comune.





"Un vero e proprio viaggio attraverso la vitivinicoltura maremmana che consentirà di scoprire le tante aziende, dalle più piccole alle più conosciute e blasonate, che compongono il tessuto produttivo di questa terra" spiega Francesco Mazzei alla guida del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana "Un evento diventato ormai appuntamento imprescindibile e che testimonia la volontà da parte dei nostri Consorzi di fare sempre più sinergia per valorizzare al meglio il territorio e la sua produzione enologica. Come DOC Maremma Toscana saremo presenti con 390 etichette di 76 aziende".





"Con grande entusiasmo torniamo a presentare i nostri Morellino di Scansano - Sangiovese della costa – in questo evento che si sta confermando come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore e un'importante occasione di confronto tra i produttori e gli operatori. Come Consorzio quest’anno saremo presenti con ben 28 aziende e 123 vini. Edizione dopo edizione è sempre più chiaro che la vera forza di questa manifestazione si trova nella sinergia tra i tre territori coinvolti che, pur valorizzando ciascuno le proprie peculiarità, si uniscono per raccontare la straordinaria ricchezza enologica di questa parte della Toscana" afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio Morellino di Scansano.





"Il successo di mareMMMa è la prova di quanto sia fondamentale per i consorzi lavorare insieme, valorizzando le specificità di ciascun territorio per offrire un’esperienza unica. Il nostro Consorzio ha sempre creduto in questa sinergia e non farà mai mancare il suo supporto a eventi di tale importanza, che rappresentano un’opportunità concreta per le aziende locali di creare rete ed entrare in contatto con professionisti e appassionati', spiega Giovan Battista Basile alla guida del Consorzio Tutela Vini Montecucco. 'Vogliamo contribuire a far conoscere la bellezza, la qualità e la sostenibilità della nostra terra, dove le eccellenze enologiche vanno di pari passo con il paesaggio e la cultura che ci circondano. Gli operatori locali, che sono i nostri primi sostenitori, sono essenziali per trasmettere a loro volta l’autenticità della nostra regione vitivinicola. MareMMMa diventa quindi un’occasione per incentivare e migliorare il turismo, promuovendo un’offerta sempre più sostenibile a chi lavora a contatto con il visitatore, che apprezzerà i nostri vini immergendosi nell’incantevole natura del nostro territorio, contribuendo alla sua valorizzazione e crescita" conclude Basile.





L’appuntamento è quindi per il 10 Marzo. Sarà possibile degustare, oltre ai grandi rossi a base Sangiovese delle DOC e DOCG Montecucco e Morellino, anche i bianchi, per la maggior parte Vermentino e, più limitatamente, Ansonica, Viognier, Sauvignon e Chardonnay, i rosati, i rossi autoctoni come Ciliegiolo, Alicante e Pugnitello, i blend in stile Supertuscan e i rossi da vitigni internazionali Cabernet Sauvignon e Cabernet franc, Merlot, Syrah e Petit Verdot. Terroir e climi estremamente diversi, che caratterizzano questo territorio, si ritroveranno nelle sfaccettature dei vini rossi, bianchi e rosati. Sommelier, ristoratori, enotecari, distributori – e anche wine lovers - a cui l'iniziativa è rivolta, potranno scoprire il meglio della produzione vinicola della zona.





L’evento anche per questa edizione è organizzato da MExTE Eventi, professionisti nell’organizzazione di appuntamenti pubblici e privati.