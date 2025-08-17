Tragedia a bordo del volo Palermo-New York: donna muore per infarto, atterraggio d’emergenza a Gander

PALERMO - Una donna è deceduta ieri durante il volodella compagnia. L’aereo è stato costretto a un, nell’isola di Terranova, in

Secondo le prime informazioni, la donna è stata colpita da un infarto e per lei non c’è stato nulla da fare. La notizia è stata confermata da diversi utenti della pagina Facebook “Sicilia in Volo”.

Dopo l’atterraggio, l’aereo è rimasto fermo per oltre un’ora per consentire i soccorsi e le procedure di sicurezza, per poi ripartire verso la destinazione finale, New York.