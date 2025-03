L'Ucraina sotto attacco russo: bombardamenti massicci sulla rete energetica e del gas

Drop of Light/Shutterstock

KIEV - Oggi, l’infrastruttura energetica e del gas dell’Ucraina è stata colpita da "massicci bombardamenti con missili e droni" da parte della Russia, come reso noto da Kiev. Il ministro dell’Energia ucraino, Guerman Galouchtchenko, ha riferito su Facebook che diverse regioni sono nuovamente sotto attacco, mentre le autorità ucraini stanno adottando tutte le misure necessarie per stabilizzare le forniture di energia.

Galouchtchenko ha denunciato che la Russia sta cercando di infliggere danni alla popolazione ucraina colpendo gli impianti di produzione di energia e gas, con l’intento di privare la popolazione di elettricità e riscaldamento, aumentando così le sofferenze dei cittadini. "La Russia non rinuncia al suo obiettivo di causare il danno maggiore ai comuni cittadini ucraini", ha sottolineato il ministro.

Zelensky in Arabia Saudita per un incontro cruciale sulla fine della guerra

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che lunedì si recherà in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman, un giorno prima di un incontro tra il team negoziale ucraino e quello statunitense. L’obiettivo di questa riunione è discutere le prospettive per la fine del conflitto in corso.

Zelensky ha sottolineato su 'X' (ex Twitter) che il suo incontro con il principe saudita sarà un passo importante per rafforzare il supporto internazionale dell’Ucraina, mentre le trattative diplomatiche per porre fine alla guerra proseguono.

Putin attacca Macron e ribadisce la posizione della Russia sull’Ucraina

Sul fronte politico internazionale, il presidente russo Vladimir Putin ha risposto alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che ha recentemente offerto all'Europa l'ombrello nucleare francese per difendersi dalla minaccia russa. Putin ha criticato le parole di Macron, affermando che "al mondo c’è ancora chi vorrebbe tornare ai tempi dell’invasione di Napoleone e ha dimenticato com’è finita". Il capo del Cremlino ha aggiunto che l’errore dei nemici della Russia è sempre stato quello di "sottovalutare il carattere del popolo russo", facendo riferimento alla storica resistenza russa.

Infine, Putin ha ribadito la posizione della Russia sull’Ucraina, dichiarando che "non rinunceremo a ciò che è nostro", un chiaro avvertimento contro ogni tentativo di indebolire la posizione russa nel conflitto.

La situazione in Ucraina resta tesa, con intensi combattimenti e attacchi da parte delle forze russe, mentre i negoziati internazionali cercano di fare luce su una possibile soluzione al conflitto.