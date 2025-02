Vaticano: Papa in prognosi riservata

NICOLA ZUCCARO - "Le condizioni del Santo Padre continuano a essere critiche e, come spiegato venerdì 21 febbraio, il Papa non è fuori pericolo". Così il bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana nella serata di sabato 23 febbraio. "Il Santo Padre continua ad essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona, anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata", recita il bollettino.Nello stesso si spiega che il Pontefice ha avuto una crisi asmatica e che gli è stata somministrata una trasfusione per una "piastrinopenia associata ad anemia". Dopo quest'ultimo aggiornamento clinico aumentano i messaggi di vicinanza e le preghiere che testimoniano l'affetto e la crescente preoccupazione dei cattolici e anche dei non credenti per l'aggravamento delle condizioni di salute di Papa Francesco.